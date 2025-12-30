PRONNIF investigará muerte de bebé de 11 meses en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades estatales informaron que la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) será la encargada de llevar a cabo la investigación para esclarecer si existió algún delito en la muerte de un bebé de 11 meses de edad, registrada en Piedras Negras.

El menor, identificado como Liam José "N", falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS. Trascendió que el niño padecía hidrocefalia; sin embargo, también se le detectó un grave estado de desnutrición.

Acciones de la autoridad

Al respecto, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que, si bien el menor enfrentaba una enfermedad previa, la condición física en la que se encontraba obliga a realizar una revisión más profunda del caso.

En ese sentido, precisó que será la PRONNIF la instancia responsable de investigar el entorno familiar y determinar si existen indicios de algún delito, para posteriormente presentar la denuncia correspondiente y dar continuidad al proceso legal.

Detalles confirmados

Finalmente, confirmó que la carpeta de investigación permanece abierta mientras se desarrollan las diligencias necesarias.