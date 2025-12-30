Aseguran rifles de postas tras agresión en la colonia Las Palmas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer el aseguramiento de dos rifles de postas relacionados con la agresión sufrida por Emilio Abraham Covarrubias, de 33 años de edad, registrada el pasado fin de semana en la colonia Las Palmas.

El delegado de la corporación, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las armas fueron localizadas como resultado de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por la víctima. Indicó que, pese al avance en el caso, no se reportan personas detenidas hasta el momento.

Identificación de los responsables

Detalló que las autoridades ya identificaron a los presuntos responsables, quienes serían tres menores de edad, motivo por el cual el asunto es atendido por el área especializada en justicia para adolescentes. Dicha instancia busca citarlos y establecer un posible acuerdo con el afectado.

Continuación de las indagatorias

Finalmente, el delegado aseguró que las indagatorias continúan en curso para el total esclarecimiento de los hechos.