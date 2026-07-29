Ladrones de Oxxo quedarían en libertad por falta de denuncia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las 48 horas constitucionales para definir la situación jurídica de dos hombres detenidos por el presunto robo a una tienda Oxxo en la colonia Los Olivos están por concluir, y todo apunta a que ambos recuperarán su libertad ante la falta de una denuncia formal presentada por la empresa afectada.

¿Qué declaró la Fiscalía sobre los detenidos?

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que Javier Alejandro "N.", de 26 años, y Luis Alejandro "N.", de la misma edad, permanecerán detenidos únicamente el tiempo que permite la ley, mientras el Ministerio Público determina el curso del expediente.

Precisó que la inexistencia de una querella imposibilita integrar los elementos legales necesarios para ejercer acción penal y llevar el caso ante un juez, por lo que el procedimiento quedaría sin posibilidad de judicializarse en esta etapa.

¿Qué implicaciones tiene la falta de denuncia?

Sin embargo, Rodríguez Ríos aclaró que la eventual liberación de ambos no representa el cierre definitivo de las investigaciones. Señaló que permanecerán bajo las reservas de ley, lo que permitirá a la Fiscalía continuar recabando información para determinar si existe alguna relación con otros hechos delictivos registrados en Piedras Negras.

El funcionario reiteró que la participación de la parte afectada mediante la presentación de la denuncia es fundamental para que la autoridad pueda continuar con el procedimiento penal correspondiente.