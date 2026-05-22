Esclarecen robos en dos primarias de Piedras Negras; hay dos detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado lograron esclarecer los robos cometidos en dos escuelas primarias de Piedras Negras, además de concretar la detención de dos presuntos responsables.

El delegado regional de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los hechos fueron denunciados en la Escuela Primaria Coahuila de Zaragoza, ubicada en la calle Tule del sector Año 2000, así como en la Escuela Primaria Guadalupe Berrueto, de la colonia Lázaro Cárdenas.

Detalles confirmados

Como resultado de las investigaciones, fueron detenidos Ángel Manuel "N", de 22 años, conocido con los alias de "El Ángel" y "El Flaco", además de Jesús Norberto "N", de 30 años.

Ambos enfrentarán una audiencia inicial donde se definirá su situación legal por los robos cometidos en los planteles educativos.

Acciones de la autoridad

El delegado agregó que durante las indagatorias también se logró recuperar los artículos sustraídos, mismos que serán devueltos a las autoridades de cada institución afectada.