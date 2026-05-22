Hombre resulta hospitalizado tras presunta agresión con bate en colonia Nueva Imagen

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una discusión entre dos hombres terminó con uno de ellos hospitalizado tras ser golpeado presuntamente con un bate de béisbol dentro de una vivienda de la colonia Nueva Imagen.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Niños Héroes, hasta donde acudieron paramédicos de Bomberos tras recibir el reporte de una agresión.

En el lugar fue atendido José Luis Vallejo Valdés, quien presentaba heridas en la cabeza y posteriormente fue trasladado al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado sostuvo una confrontación con un amigo identificado como Daniel, con quien comparte el domicilio. Presuntamente, al pedirle que abandonara la vivienda se originó una pelea que derivó en la agresión con un bate.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable e iniciaron las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el estado de salud del lesionado es estable y confirmó que ya existe una persona plenamente identificada como probable responsable. Añadió que las autoridades esperan la denuncia formal para continuar con las investigaciones.