Memo Ruiz fortalece cercanía ciudadana con recorrido "Toca Toca" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a diputado local por el Distrito 02, Memo Ruiz, realizó un recorrido "Toca Toca" por el centro de la ciudad acompañado de su suplente Raúl Cayetano Hernández, donde llevaron sus propuestas legislativas a vecinos y comerciantes del sector.

Durante la jornada casa por casa y en distintos negocios, ambos candidatos recibieron muestras de apoyo y aceptación por parte de familias y ciudadanos, quienes compartieron inquietudes y necesidades relacionadas con seguridad, salud, educación y empleo.

Propuestas de los candidatos

Memo Ruiz y Raúl Cayetano reiteraron su compromiso de trabajar desde el Congreso del Estado para impulsar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses y fortalecer el desarrollo de la región.

Entre las propuestas expuestas destacaron acciones enfocadas en reforzar la seguridad, ampliar apoyos a jóvenes, fortalecer la educación y la salud, así como promover el crecimiento económico y la generación de empleos.

"Queremos seguir construyendo un Coahuila fuerte, con más oportunidades y mejores condiciones para nuestras familias. Ese será nuestro compromiso desde el Congreso", expresó Memo Ruiz.

Compromiso con la comunidad

El candidato agradeció el recibimiento de vecinos y comerciantes, y aseguró que continuará recorriendo distintos sectores para escuchar de manera directa a la ciudadanía y construir propuestas cercanas a la gente.