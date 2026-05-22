Vinculan a proceso a sexagenario acusado de abuso sexual contra su nieto en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Mario N, de 60 años, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual cometido en perjuicio de su nieto menor de edad, en hechos registrados en la colonia Los Montes de Piedras Negras.

Durante la audiencia inicial, el juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar con el proceso penal en contra del imputado.

De acuerdo con las autoridades, el delito es considerado agravado debido al parentesco y la relación de confianza existente entre el acusado y la víctima, por lo que podría enfrentar una condena de entre ocho y 12 años de prisión.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una denuncia presentada ante el Centro del Empoderamiento de la Mujer.

Tras iniciarse las investigaciones, la Fiscalía reunió testimonios y diversos elementos de prueba que fueron integrados a la carpeta de investigación y posteriormente expuestos ante la autoridad judicial.

Detalles del proceso penal

El juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevos elementos antes de que el caso avance a juicio oral.