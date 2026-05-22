Identifican a dos adolescentes por agresión contra joven en colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta la investigación por la agresión sufrida por Axel Rosales Espinoza, de 21 años, quien fue atacado con un block durante una pelea registrada en la colonia Año 2000.

Detalles confirmados

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las indagatorias permitieron identificar a dos adolescentes como presuntos responsables de los hechos.

De acuerdo con la autoridad, los señalados son Juan José, de 17 años, y Kevin “N”, de 16, quienes además serían hermanos.

Estado de salud de la víctima

Rodríguez Ríos explicó que la víctima continúa hospitalizada en estado delicado y bajo atención médica en terapia intensiva, por lo que hasta el momento no ha sido posible obtener su declaración sobre lo ocurrido.

El funcionario aseguró que las investigaciones continúan avanzando y que existen líneas sólidas para esclarecer el caso en los próximos días.