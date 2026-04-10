Saldo blanco en escuelas de Piedras Negras durante vacaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante el actual periodo vacacional en escuelas de nivel básico, no se han registrado incidentes de robo ni actos vandálicos en planteles educativos, informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El funcionario destacó que, a pesar de la ausencia de reportes o denuncias, las autoridades mantienen activos los operativos de vigilancia en coordinación con distintas corporaciones de seguridad, con el objetivo de prevenir cualquier hecho delictivo.

Acciones de la autoridad

Señaló que, aunque el regreso total de estudiantes y personal docente aún no se concreta, se continúa con labores preventivas en los centros educativos, a fin de evitar que estos espacios sean blanco de la delincuencia durante los últimos días del receso.

Rodríguez Ríos subrayó que las autoridades permanecerán atentas ante cualquier situación de riesgo, reforzando la presencia en las zonas escolares para impedir que se cometan ilícitos.