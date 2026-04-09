Enfermero de 28 años hallado sin vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un enfermero de 28 años falleció la tarde de este jueves en Piedras Negras, luego de que fuera localizado inconsciente en su domicilio, ubicado en la colonia El Edén.

Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Fructuoso García, donde Juan Carlos "N" se encontraba al interior. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el joven se encerró en el baño y, tras escuchar ruidos inusuales, una de sus hermanas decidió forzar la puerta para ingresar, encontrándolo inconsciente.

De inmediato, fue trasladado a la clínica particular donde laboraba; sin embargo, al momento de su ingreso ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

De manera extraoficial, se dio a conocer que el joven habría enfrentado situaciones personales complejas en el pasado; no obstante, serán las autoridades quienes determinen las circunstancias del caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El joven enfermero fue encontrado inconsciente en el baño de su casa en la colonia El Edén.

Los familiares de Juan Carlos, al escuchar ruidos extraños, decidieron forzar la puerta del baño, donde lo encontraron sin vida. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad, que recuerda al joven como un profesional dedicado a su labor.

La Fiscalía General de Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento del enfermero.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del fallecimiento de Juan Carlos. Se espera que la necropsia arroje información relevante sobre las circunstancias que llevaron a su muerte, mientras la comunidad se une en apoyo a su familia.