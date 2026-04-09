Identifican a presunto responsable de robo violento de camioneta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de la Fiscalía General de Justicia lograron identificar al presunto responsable de un asalto violento en el que fue robada una camioneta en la ciudad.

De acuerdo con el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, los hechos iniciaron en la colonia Hidalgo, donde una pickup Chevrolet Silverado modelo 1994, de color blanco, fue sustraída con violencia. Posteriormente, la unidad fue localizada abandonada en la colonia Tierra y Esperanza, sitio del cual el sospechoso logró huir a pie.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que, mediante la revisión de cámaras de videovigilancia de viviendas y establecimientos cercanos, se pudo rastrear el trayecto del vehículo, así como la ruta de escape del presunto ladrón, lo que permitió establecer su identidad.

Indicó que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de integrar la carpeta correspondiente y, en su momento, solicitar ante un juez el mandamiento legal necesario para proceder contra el implicado.

Detalles confirmados

Finalmente, Rodríguez Ríos señaló que se espera que en los próximos días se logre concluir la investigación del caso.







