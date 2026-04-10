Promueve Municipio amparo por adeudo millonario en SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, confirmó que el municipio promovió un amparo contra el corte de agua aplicado por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), en medio de una disputa que ya suma más de un año y que ha escalado en el ámbito político y legal.

El recurso fue interpuesto tras la suspensión del servicio en instalaciones municipales, derivada de un adeudo cercano a los 2 millones de pesos que la actual administración se niega a cubrir, lo que ha agudizado el enfrentamiento con la paramunicipal.

Conflicto político en Piedras Negras

La confrontación ocurre en un contexto de crisis de gobernabilidad que, incluso, motivó la presencia reciente de la Secretaría de Gobernación en esta frontera, ante el conflicto de 15 meses entre el alcalde Jacobo Rodríguez y su exaliado político Lorenzo Menera.

Lejos de encaminarse a una mediación, la disputa se reavivó con la promoción de este nuevo amparo, en el que el municipio argumenta que el corte de agua en la Presidencia Municipal carece de sustento legal.

"Se acaba de radicar el amparo... el acto reclamado es un corte que nosotros consideramos ilegal", declaró Aguilar durante la conferencia matutina de este jueves.

El funcionario evitó profundizar en detalles al señalar que el caso se encuentra en proceso judicial. "Procuraré no mencionar hasta en tanto tengamos la notificación de que se admitió esta demanda, para no enturbiar las cosas", dijo, al subrayar que será un juez quien determine la procedencia del recurso.

Estrategia de amparos ciudadanos

En paralelo, se dio a conocer que el Ayuntamiento ha alentado a alrededor de 30 ciudadanos a interponer amparos contra el SIMAS, una estrategia que podría impactar la recaudación del organismo operador.

Aguilar defendió esta postura al señalar que existen criterios legales que establecen que el servicio de agua no puede ser suspendido, al tratarse de un derecho que garantiza el mínimo vital, por lo que justificó el uso de la vía jurídica como mecanismo para enfrentar el conflicto.

El diferendo entre el municipio y SIMAS permanece abierto, sin señales de una solución inmediata.