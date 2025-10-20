Envían al juez a cuatro detenidos por ´halconeo´ tras enfrentamientos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Cuatro personas detenidas por delitos contra las funciones de seguridad fueron presentadas ante el juez penal para rendir su declaración preparatoria, tras ser aseguradas durante recientes enfrentamientos en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Guadalupe "N", de 32 años, y Cecilia "N", de 18, fueron detenidas por presuntamente vigilar las acciones de elementos de la Policía del Estado y del Ejército Mexicano. Francisco "N", de 56 años, fue capturado mientras supervisaba los movimientos de los uniformados en brechas durante el ataque a militares.

Ricardo "N", de 25 años, quien resultó herido en la espalda durante un enfrentamiento en Colombia, Nuevo León, también fue turnado ante el juez penal, con el fin de determinar su situación legal. Este último estaba acompañado por Hernán Humberto, quien fue abatido en Nuevo Laredo; su cuerpo aún no ha sido reclamado.