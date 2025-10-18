Arrancó el Nacho Fest 2025 con vino, música y nueva Señorita Turismo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una mezcla de tradición, cultura y entretenimiento, dio inicio la trigésima edición del Nacho Fest 2025 en Piedras Negras. Este año, el evento incluyó como principales atractivos el Festival del Vino Invitado, la exposición del fósil de un titanosaurio y la elección de la Señorita Turismo Piedras Negras 2025.

El festival se desarrolla en el emblemático Paseo del Río, extendiéndose a lo largo de su infraestructura turística junto al río Bravo. En la parte superior, se instaló por primera vez el Festival del Vino Invitado, con la participación de vitivinícolas, vinateras y comercios especializados, en un espacio dedicado a la degustación y promoción de productos regionales.

En la parte baja del paseo se ubicó el escenario principal, donde se llevó a cabo la elección de la Señorita Turismo 2025-2026, además de presentaciones artísticas como la del cantautor nigropetense Adrián Gallegos y el grupo Son-Kandela, que animaron la primera jornada del evento.

También se instaló un corredor de comercios y gastronomía cercano al Puente Internacional número II, junto al área de juegos mecánicos, lo que dio un ambiente familiar y festivo a la velada.

La jornada inaugural concluyó con la coronación de Griselda Hernández como Señorita Turismo 2025, mientras que Alondra Muñoz fue designada primera finalista (suplente) y Regina Orozco, segunda finalista.