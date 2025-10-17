Arremete Jacobo contra Menera: "Que deje de llorar y se ponga a trabajar"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez volvió a lanzar críticas directas contra el gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, acusándolo de "dedicarse a dar entrevistas y hacer señalamientos sin sustento" en lugar de atender los retos técnicos del servicio de agua potable en el municipio.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el edil fue cuestionado sobre el proyecto de entre dos mil y cuatro mil viviendas del bienestar proyectadas en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, aprovechó el tema para contrastar el trabajo de su administración con la labor del organismo operador del agua.

"El Ayuntamiento trabaja con personal profesional y técnicos expertos para anticiparnos a las necesidades hídricas derivadas del crecimiento urbano", declaró. Y agregó: "Mientras el gerente hace entrevistas desde su escritorio acusando de robo sin pruebas, no nos habla del ecocidio que ocurre en el municipio, con 400 litros que estamos tirando literalmente a la basura".

Rodríguez insistió en que la ciudad cuenta con suficiente agua, aunque reconoció fallas en la micromedición. Señaló que únicamente el 50% de los hogares tiene medidores, mientras que el resto paga una cuota fija, lo cual —según dijo— fomenta el desperdicio.

"Puedes dejar la llave abierta todo el día y te van a cobrar lo mismo. Eso también es gravísimo", puntualizó.

Finalmente, el alcalde envió un mensaje directo al gerente de Simas: "Ojalá que ya se ponga a jalar, porque necesitamos a un gerente con voluntad y no a un político con aspiraciones futuras. Hoy él es el gerente, y su responsabilidad es dejar de llorar y ponerse a trabajar".

El intercambio de declaraciones entre Rodríguez y Menera mantiene tensa la relación entre el Ayuntamiento y el Simas, en medio de acusaciones cruzadas sobre la gestión del agua en Piedras Negras.