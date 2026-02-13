Prevén vinculación a proceso de joven acusado de homicidio en la colonia Central

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras su detención por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial para la posible vinculación a proceso de Alan Jaziel, de 27 años, por el delito de homicidio calificado.

El imputado es señalado como presunto responsable del asesinato de Edgar Raúl Trejo, conocido como "El Chino", ocurrido el 8 de junio de 2025 en la calle Arroyo, entre Aviación y Guadalupe, en la colonia Central.

Detalles confirmados

De acuerdo con el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, el sujeto ya había sido detenido anteriormente por otro delito, lo que permitió a las autoridades confirmar su probable responsabilidad en este hecho violento.

Acciones de la autoridad

Las autoridades indicaron que será el juez quien determine su situación legal una vez concluida la audiencia correspondiente.