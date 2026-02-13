Emiten fichas de búsqueda para dos personas desaparecidas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila emitieron fichas oficiales para localizar a Paula Andrea Pérez Monjaras, de 17 años, y a Sergio Abraham Briseño Amaya, de 32 años, quienes fueron vistos por última vez en distintos puntos de Piedras Negras durante el mes de febrero.

De acuerdo con el reporte, Paula Andrea Pérez Monjaras fue vista por última vez el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, en su domicilio ubicado en la ciudad. Desde ese momento se desconoce su paradero.

La joven es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión delgada, tiene cabello ondulado color negro y vestía, al momento de su desaparición, pantalón color naranja y playera negra. No se reportan señas particulares.

Por otra parte, la Comisión de Búsqueda solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Sergio Abraham Briseño Amaya, quien fue visto por última vez el 9 de febrero de 2026 en Piedras Negras.

El hombre mide 1.70 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello corto castaño claro, ojos verdes, nariz pequeña y labios delgados. Como seña particular presenta una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en uno de los brazos. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Las autoridades exhortaron a la población a proporcionar cualquier información que ayude a dar con su paradero a los teléfonos de emergencia 911 o a los números oficiales de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.