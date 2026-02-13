Capturan a sujeto buscado por homicidio en 2025 en la colonia Vista Hermosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Alan Jaziel N, de 27 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio ocurrido en la colonia Vista Hermosa de Piedras Negras.

Según la información proporcionada por la Fiscalía estatal, los hechos se registraron el 8 de junio de 2025 en la calle Arroyo, donde Edgar Raúl Trejo, alias "El Chino", fue lesionado con un arma blanca durante una riña, perdiendo la vida a consecuencia de las heridas.

Detalles del homicidio

El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que la detención se derivó de un aseguramiento previo por otro delito. Al verificar los antecedentes del individuo en el sistema, elementos de la Agencia de Investigación Criminal confirmaron que existía una orden judicial activa en su contra por el homicidio mencionado.

Proceso judicial

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de un juez, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho. Las investigaciones continúan, ya que se analiza la posible implicación de al menos dos personas más en este hecho violento.