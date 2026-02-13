Fallece hombre tras ser embestido por camión en el bulevar Centenario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre de 52 años murió luego de varias horas de agonía en un hospital, tras haber sido atropellado por un camión de transporte de personal en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles sobre el bulevar Centenario, cuando un camión perteneciente a la empresa Autotransporte del Bravo se desplazaba por la zona. Testigos señalaron que el peatón habría cruzado de forma inesperada frente a la unidad, lo que provocó el impacto.

El lesionado presentó heridas de consideración, entre ellas un posible traumatismo craneoencefálico.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron como primeros respondientes y trasladaron al afectado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde posteriormente fue identificado como Máximo de Jesús de Luna Rodríguez.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre perdió la vida horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

Acciones de la autoridad

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Región Norte Uno, iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades legales.