Reclasifican a homicidio culposo muerte de peatón atropellado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre de 52 años perdió la vida tras permanecer hospitalizado luego de resultar lesionado en un atropellamiento ocurrido en el sector del Bordo Sur, en esta ciudad fronteriza.

El accidente se registró la tarde del miércoles sobre el bulevar Centenario, en la colonia Buenos Aires, cuando un camión de transporte de personal impactó al peatón, quien sufrió lesiones de gravedad.

Paramédicos trasladaron al herido al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte médico, agentes del Ministerio Público y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para dar fe del deceso y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde la necropsia determinó que la causa de muerte fue consecuencia directa de las lesiones sufridas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila reclasificó la carpeta de investigación de lesiones graves a homicidio culposo y continúa integrando peritajes de tránsito y demás pruebas para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha registrado acercamiento con los familiares para un posible acuerdo reparatorio, mecanismo previsto en este tipo de delitos.