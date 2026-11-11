Cae mujer por robo a casa en colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una investigación por robo domiciliario llevó a la Fiscalía General de Justicia hasta Brisa Ameyali N, alias "La Brisa", quien fue detenida por su probable responsabilidad en un atraco cometido en la colonia Mundo Nuevo.

La captura fue resultado de una orden de aprehensión emitida por un juez de control, luego de que el Ministerio Público reuniera los datos de prueba derivados de la denuncia presentada por la víctima.

El inmueble afectado se encuentra en la calle Camino Viejo al Moral, donde se habría cometido el delito que dio origen a la carpeta de investigación.

Detalles de la detención de Brisa Ameyali N

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron el mandamiento judicial y trasladaron a la detenida ante la autoridad correspondiente.

La siguiente etapa del procedimiento será la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público expondrá los señalamientos y buscará que la mujer sea vinculada a proceso. También solicitará una medida cautelar para asegurar que permanezca sujeta al procedimiento y proteger a la víctima.

Investigaciones adicionales sobre robos en la zona

Además del caso por el que fue detenida, la Fiscalía mantiene abierta otra línea de investigación para determinar si Brisa Ameyali N tuvo participación en más robos a domicilios de ese sector.

Rodríguez Ríos indicó que, de obtenerse nuevos datos que acrediten su posible intervención en otros hechos, estos serán incorporados a las investigaciones y puestos a consideración del juez.