Sin incidencias tras restricción de celulares en escuelas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La restricción en el uso de teléfonos celulares al interior de las escuelas no ha generado incidencias durante su primera semana de aplicación, luego de entrar en vigor oficialmente el pasado 3 de noviembre, informó Benito Luis Costilla, director de los Servicios Regionales Educativos.

Impacto de la restricción en el uso de celulares

El funcionario atribuyó la respuesta favorable a que los planteles ya mantenían dinámicas para regular el uso de estos dispositivos, lo que facilitó la implementación de la nueva disposición y permitió que su impacto fuera mínimo.

Señaló que las autoridades escolares mantienen la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar que el uso de teléfonos interfiera en las actividades académicas.

Colaboración de padres en la educación

Costilla también destacó la importancia de que los padres de familia continúen participando en la formación de sus hijos desde casa y colaboren con las escuelas para fortalecer su desempeño educativo.