Prevén que incertidumbre por el T-MEC se mantenga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará pese al avance demócrata en las recientes elecciones estadounidenses, debido a que no se anticipan cambios sustanciales en la política comercial del presidente Donald Trump, consideró Héctor Rodríguez, economista y comerciante de Piedras Negras.

Señaló que este panorama mantiene la atención de los inversionistas interesados en México, particularmente ante la intención de Trump de revisar el acuerdo comercial cada año, lo que podría prolongar la incertidumbre en las relaciones económicas entre ambos países.

Impacto del T-MEC en la Inversión

Explicó que, aunque los demócratas han respaldado el comercio internacional en algunos temas, también mantienen posturas proteccionistas para defender el mercado estadounidense. Rodríguez consideró que el nuevo equilibrio político en Estados Unidos podría generar contrapesos entre el Gobierno federal y el Congreso, principalmente ante posibles iniciativas comerciales o medidas arancelarias contra México.

Sin embargo, estimó que no habría modificaciones importantes en el corto plazo, debido a las facultades presidenciales y a la posibilidad de que Trump vete propuestas legislativas contrarias a sus intereses.

Otro factor a observar, añadió, será la relación entre el Gobierno federal estadounidense y las administraciones estatales, particularmente en Texas, donde podrían surgir diferencias entre ambos niveles de gobierno con repercusiones en las inversiones y el comercio internacional.

Conflictos Internacionales y su Efecto en la Economía Mexicana

El economista indicó que estas condiciones se suman a la incertidumbre política y económica que enfrenta México, por lo que los inversionistas deberán mantenerse atentos a las decisiones de Washington y al proceso de revisión del T-MEC.

Por otra parte, mencionó que los conflictos internacionales, entre ellos la guerra con Irán, también pueden repercutir en la economía mexicana mediante el encarecimiento de los combustibles y sus efectos en la inflación.

Consideró que la atención de Trump a estos conflictos también responde a la necesidad de contener sus posibles consecuencias económicas y políticas en Estados Unidos.