Fallece Martín Beltrán Canseco, impulsor del deporte en Piedras Negras

Martín Beltrán Canseco, promotor deportivo durante más de cuatro décadas y figura del fútbol popular en Piedras Negras, falleció la noche del martes, de acuerdo con información confirmada por sus familiares.

Beltrán Canseco dedicó gran parte de su vida a impulsar espacios deportivos, organizar torneos y desarrollar talentos en distintas disciplinas, principalmente fútbol.

Trayectoria en el Deporte

Su trayectoria también incluyó actividades en la función pública municipal y participación política como militante y líder sectorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A lo largo de los años enfrentó diversos problemas de salud.

Superó la enfermedad de COVID-19 y, posteriormente, una intervención quirúrgica que derivó en la amputación de su pierna derecha, sin dejar de ser recordado por su labor en favor del deporte local.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, el profesor Juan Martín Beltrán Canseco se consolidó como uno de los promotores del deporte popular en Piedras Negras.

Entre sus principales aportaciones se encuentran la creación de los campos Rieleros, en 1978; la fundación de la primera liga femenil gratuita de fútbol, en 1990, y la organización de una liga de fútbol 7 para personas con sobrepeso, en 2005.

Impacto en la Comunidad

Otra de sus iniciativas fue la creación del Centro de Talentos VIyDA, por el que, según su trayectoria, pasaron más de 2 mil jóvenes, algunos de ellos con proyección y participación en selecciones nacionales.

Asimismo, impulsó el programa Promotor Deportivo Voluntario, mediante el cual se activaron 50 espacios deportivos en igual número de colonias, con actividades gratuitas para sus participantes.