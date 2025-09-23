Detienen a Cuatro Personas en PN y Villa Unión: Dos por Abuso Sexual y Dos por Robo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia informó sobre la captura de cuatro personas en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por jueces de la región. Dos de los detenidos enfrentan cargos por delitos sexuales y los otros dos por robo.

Entre los casos, destaca la detención de Michael Jonathan N., de 33 años, acusado de abuso sexual en agravio de una menor de 15 años en la colonia Villafontana. El imputado fue vinculado a proceso y permanece recluido en el penal de Piedras Negras, en espera de la continuación de su procedimiento judicial.

También fue arrestado Luis Roberto N., de 26 años, señalado por abuso sexual en el municipio de Villa Unión. Durante su audiencia inicial, se negó a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo 24 de septiembre se determinará su situación legal.

En cuanto a los casos de robo, las autoridades detuvieron a Edgar Eduardo N., de 23 años, quien presuntamente perpetró un asalto violento en una tienda Oxxo de la colonia Argentinas. Asimismo, fue arrestado David N., acusado de robo calificado cometido en una vivienda y un vehículo en la colonia Esfuerzo Nacional.

El delegado de la Fiscalía en la región norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, destacó que las capturas fueron resultado del trabajo de investigación derivado de denuncias ciudadanas, y aseguró que los mandamientos judiciales se ejecutaron conforme a derecho.