Despliega Gobierno del Estado apoyo a empleados de Rassini tras ajustes en Planta Resortes

Piedras Negras, Coah. – El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, informó que ante los ajustes operativos implementados por la empresa Rassini en su planta de Piedras Negras —derivados de la conclusión de algunos contratos y la reestructura de su plantilla laboral— se mantiene atento para que el proceso se realice con pleno respeto a los derechos laborales, en estricto apego a la legislación vigente.

Como parte de las acciones inmediatas, la Secretaría del Trabajo activó mecanismos de apoyo y vinculación laboral para quienes resulten afectados, con el objetivo de ofrecer alternativas de reubicación, capacitación y reinserción en el mercado laboral.

Asimismo, se pusieron a disposición de la empresa y de las y los trabajadores los servicios del Centro de Conciliación Laboral y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para garantizar acompañamiento, asesoría y resolución de conflictos en todo momento.

El Gobierno del Estado subrayó que esta situación está siendo atendida con responsabilidad y en coordinación con la empresa Rassini, brindando apoyo tanto a los trabajadores en proceso de cambio como a los miles de empleados que continúan en sus funciones con normalidad.

Se reafirmó que Piedras Negras es un polo estratégico para la inversión y el empleo, y se trabaja para mantener sus condiciones de desarrollo firmes, seguras y sostenibles.

Finalmente, se destacó que, desde la Secretaría de Economía y Pro Coahuila, se intensifican los esfuerzos de atracción de nuevas inversiones. Al cierre de 2025, se prevé alcanzar 150 mil millones de pesos en inversión nacional y extranjera, lo que ha permitido generar miles de empleos formales durante la presente administración estatal.