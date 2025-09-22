Hallan cuerpo de mujer ahogada en el río Bravo de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Una mujer fue localizada sin vida la tarde de este lunes en aguas del río Bravo, a la altura del paraje conocido como Las Adjuntas, en la colonia Presidentes.

El hallazgo fue realizado por pescadores de la zona, quienes observaron un cuerpo flotando y dieron aviso inmediato a las autoridades. Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una persona del sexo femenino, en avanzado estado de descomposición.

La víctima vestía blusa negra y pants gris, y no portaba documentos que permitieran su identificación inmediata. El cuerpo fue trasladado por la Agencia de Investigación Criminal al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado informó que se mantiene en coordinación con otras fiscalías y con la Agencia de Personas Desaparecidas, con el objetivo de cruzar datos con reportes de mujeres extraviadas y establecer la identidad de la persona fallecida.