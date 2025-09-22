Recorta Rassini 230 plazas en Piedras Negras; enfocan producción

Piedras Negras, Coah. – La empresa Rassini, con más de cinco décadas de operaciones en esta ciudad fronteriza, anunció la suspensión de algunas líneas de producción en el área de resortes, lo que implicó la liquidación de 230 trabajadores como parte de un ajuste estratégico.

Mediante un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión se tomó tras la conclusión natural de varios contratos comerciales y una evaluación interna para enfocar esfuerzos en líneas de negocio con mayor rentabilidad y proyección de crecimiento.

"Desde el momento en que se tomó la decisión, se estructuró un proceso ordenado, teniendo como prioridad a nuestros trabajadores, clientes y proveedores", señaló Rassini en el documento.

La empresa afirmó que está cumpliendo con todas sus obligaciones laborales y reiteró su compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Además, subrayó que mantiene una plantilla activa de más de 2,700 empleados, quienes continúan operando de manera regular.

Por su parte, Alejandro Ruíz Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte, confirmó que se trata de un proceso natural por la no renovación de contratos, y descartó cualquier riesgo de cierre total.

"Rassini se está enfocando en contratos con mayor proyección. La empresa es seria, con más de 50 años en Piedras Negras, y mantiene más de 2,500 trabajadores activos. Siguen trabajando normalmente, y eso debe dar certeza a toda la comunidad", indicó el líder empresarial.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en especulaciones surgidas en redes sociales, reiterando que se trata de una empresa sólida y comprometida, que está manejando el proceso de manera profesional.