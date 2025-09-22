Detienen a dos policías municipales en activo durante cateo por drogas en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezadas por la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron un cateo el jueves 4 de septiembre en un inmueble ubicado sobre la calle Victoria, en la colonia Mundo Nuevo (barrio San Judas), como parte de un operativo contra actividades ilícitas.

Durante la intervención, fueron aseguradas metanfetaminas, marihuana y otros objetos relacionados con el narcomenudeo.

Tres personas fueron detenidas en el lugar:

Lesly Lorely "N", de 21 años, policía municipal en activo.

Laura Lorena "N", de 19 años, cadete de la corporación.

Luis Alberto "N", de 20 años.

Los tres fueron judicializados y presentados ante el juez de la causa. En su primera audiencia, se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la duplicidad del término constitucional.

El pasado 10 de septiembre, el juez vinculó a proceso a los tres detenidos, dictando como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Actualmente, permanecen internados en el penal de Piedras Negras mientras continúa su proceso legal.