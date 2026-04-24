Detienen a cuatro personas por robo y violencia familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron mandamientos judiciales en contra de cuatro personas señaladas por diversos delitos, principalmente robo y violencia familiar.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía de la Región Norte 01, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, dos de los detenidos enfrentan cargos por robo en distintas modalidades. Se trata de Daniel Eduardo Garduño Grimaldo, de 33 años, acusado de robo a domicilio, y José de Jesús Cabrales Pedraza, de 26 años, señalado por el hurto en el sector Campo Verde.

Asimismo, Raúl Alberto Jaime Franco, de 33 años, fue detenido por el delito de robo a lugar cerrado en la colonia Oasis.

Por otra parte, Dan Hernández Salazar, de 46 años, fue arrestado por el delito de violencia familiar en hechos ocurridos en el sector Acoros.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, y será durante el día de hoy cuando se lleve a cabo la audiencia inicial para la formulación de la imputación correspondiente.