Dejan sin nómina a trabajadores de SIMAS; Alcalde asume control

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) se quedaron sin recibir su salario este jueves, luego de que el exgerente, Lorenzo Menera Sierra, se negara a entregar los accesos electrónicos necesarios para procesar la nómina.

La falta de pago ocurre un día después de que el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez, desalojó por la fuerza al funcionario de las oficinas del organismo, tras permanecer atrincherado durante 48 horas.

De acuerdo con autoridades municipales, Menera Sierra retuvo los "tokens" bancarios, dispositivos indispensables para autorizar transferencias, lo que impidió realizar pagos no solo a trabajadores, sino también a proveedores.

El asesor jurídico del Ayuntamiento, Gilberto Múzquiz, informó que será hasta este viernes cuando se realicen los trámites ante la institución bancaria para liberar los recursos y cubrir, en primera instancia, la nómina.

"Se sale del control de la administración pública, ya que no se cuenta con los instrumentos electrónicos para procesar los pagos", explicó.

El funcionario señaló que, por el momento, SIMAS no cuenta con un gerente interino, debido a que el alcalde carece de facultades legales para designarlo de manera directa.

En su lugar, Rodríguez asumió de forma provisional, extraordinaria y temporal el control total del organismo, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

Múzquiz detalló que esta decisión deriva de un acuerdo emitido por el propio edil como titular de la administración pública municipal, mientras se resuelve el procedimiento administrativo en curso contra Menera Sierra.

Advirtió que la negativa del exfuncionario a entregar los accesos bancarios ha generado afectaciones directas a los derechos de los trabajadores y a compromisos con proveedores.

El asesor jurídico pidió comprensión a los empleados del organismo y ofreció una disculpa a nombre del alcalde, al reconocer el impacto del retraso en los ingresos.

Por su parte, trabajadores manifestaron inconformidad ante la falta de pago, al señalar que han laborado jornadas de hasta 16 horas durante los días recientes, en medio de la contingencia operativa del sistema.

El Ayuntamiento reiteró que las operaciones administrativas y de servicio continúan con normalidad, mientras la Contraloría mantiene abierta la investigación por presuntas irregularidades en la gestión de Menera al frente del SIMAS.