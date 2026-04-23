Escala conflicto en SIMAS: investigan a consejeros y denuncian presión del Ayuntamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Contraloría Municipal notificó a integrantes del Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) sobre una presunta investigación en su contra, en medio del conflicto entre el alcalde Jacobo Rodríguez y el ex gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra.

Tras recibir los citatorios, consejeros denunciaron lo que consideran una campaña de presión por parte del Gobierno municipal y rechazaron haber incurrido en el uso indebido de recursos de la paramunicipal.

Lourdes González Salazar, integrante del Consejo, aseguró que están dispuestos a aclarar cualquier señalamiento ante la autoridad. "Tenemos que demostrar si realmente fue con dinero de nosotros o de Simas, porque nada estamos ocultando", expresó.

La consejera afirmó que acudirán a declarar conforme a los procedimientos legales y sostuvo que su actuación responde a la defensa de los intereses ciudadanos.

Acciones de la autoridad

En ese contexto, acusó que las acciones emprendidas por el alcalde no sólo van dirigidas contra los consejeros, sino que, dijo, afectan a la población en general. "No es nada más contra nosotros, se está ensañando con los ciudadanos", señaló.

González Salazar también cuestionó el entorno político del edil y afirmó que algunos colaboradores se han alejado, mientras que otros permanecen por afinidad. Recordó además que durante la campaña respaldó al ahora presidente municipal, a quien acompañó en recorridos, por lo que consideró injusto el trato actual. "Hoy se nos desconoce, cuando antes no había apoyo ni para gasolina o agua", reprochó.

Detalles confirmados

Asimismo, criticó expresiones que atribuyó al alcalde, al asegurar que han sido objeto de descalificaciones públicas. "Nos ha llamado ´muertos de hambre´, y eso no se vale", manifestó.

El conflicto en Simas se mantiene en medio de auditorías, procedimientos administrativos y disputas legales por el control del organismo, mientras el Ayuntamiento sostiene que las acciones buscan restablecer la legalidad en la dependencia.