Hiere sujeto a policía tras agresión familiar en la Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre fue detenido luego de protagonizar un violento incidente en el que intentó agredir a su madre con un machete y posteriormente lesionó a un policía que atendía el reporte.

La agresión se registró en la colonia Lázaro Cárdenas, donde elementos de seguridad acudieron tras una denuncia por violencia familiar. Durante la intervención, el individuo atacó a uno de los oficiales con un arma blanca.

Detalles de la agresión

El elemento, identificado como Jorge Pizaña, sufrió dos heridas, por lo que fue hospitalizado y permanece bajo atención médica.

El detenido, Ricardo Javier, quedó a disposición del Ministerio Público, que inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente por diversos delitos, entre ellos lesiones y violencia contra miembros de la familia.

Situación del detenido

Autoridades informaron que en las próximas horas será puesto a disposición de un juez penal, ante quien deberá rendir su declaración, mientras se determina su situación jurídica.