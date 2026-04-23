Desalojan a Menera de SIMAS tras 48 horas atrincherado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Luego de permanecer 48 horas atrincherado en su oficina, Lorenzo Menera Sierra, gerente destituido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), fue desalojado ayer por la tarde en un operativo encabezado por la Contraloría Municipal.

Cerca de las 15:00 horas, personal a cargo del contralor, Adrián García Loza, con apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía del Estado, ingresó al edificio de la paramunicipal para ejecutar la salida del funcionario.

Tras una breve discusión en la oficina, los agentes condujeron a Menera Sierra hacia el exterior del inmueble, que quedó bajo resguardo del Ayuntamiento a través de la Contraloría.

Ya en la vía pública, el exgerente ofreció declaraciones sobre el operativo que puso fin a su permanencia en el cargo.

El funcionario había permanecido encerrado desde hacía dos días, en un intento por mantenerse al frente del organismo operador, pese a su destitución.

De acuerdo con autoridades municipales, Menera Sierra enfrenta una auditoría por presuntas irregularidades en la administración de la dependencia, donde se han detectado al menos 20 observaciones consideradas relevantes y que actualmente están bajo investigación.

Un día antes del desalojo, el ahora extitular de SIMAS intentó obtener un amparo federal para frenar su remoción y evitar ser retirado del edificio; sin embargo, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Piedras Negras, negó la suspensión solicitada.

Con el inmueble ya bajo control municipal, el proceso de revisión continuará, mientras que el Ayuntamiento prevé designar a Alexis González como nuevo gerente del organismo.