Riña campal en centro de rehabilitación deja siete detenidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Siete personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas tras una riña campal registrada en el centro de rehabilitación EDR, ubicado en el ejido Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el reporte fue recibido la noche del lunes, cuando internos del lugar se enfrentaron. Agentes de la Policía aseguraron a los involucrados por el delito de amenazas y, en un plazo de 48 horas, se definirá su situación jurídica.

Rodríguez Ríos precisó que se esperan denuncias formales de las posibles víctimas y que la carpeta de investigación continúa integrándose, ya que también se reportaron daños dentro del inmueble, según el Informe Policial Homologado. "Las indagatorias siguen su curso para esclarecer lo sucedido", añadió.