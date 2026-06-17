Machetean a sus padres y terminan detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos hombres fueron detenidos en hechos por separado luego de presuntamente atacar con machete a sus propios padres en los municipios de Nava y Allende, por lo que ahora enfrentan procesos penales por el delito de violencia familiar.

La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión contra Isaías Michel "N", de 24 años, y Richard "N", quienes son señalados de ejercer violencia física y psicológica contra integrantes de su familia.

¿Cómo ocurrió la agresión en Nava?

De acuerdo con las investigaciones, Isaías Michel "N" agredió con un machete a su padre, Moisés "N", en hechos ocurridos en Nava. La agresión fue de tal magnitud que la víctima estuvo a punto de perder una oreja, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Detalles del caso en Allende

En un caso distinto, registrado en el municipio de Allende, Richard "N" presuntamente atacó con machete a su padre, Rigoberto "N", quien también denunció los hechos para que se iniciara la investigación penal.

Tras reunir datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo los mandamientos judiciales que permitieron la captura de ambos imputados, quienes fueron puestos a disposición de un juez para el desarrollo de las audiencias iniciales.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de los detenidos una vez formuladas las imputaciones.

Acciones de la Fiscalía

Añadió que el Ministerio Público continúa fortaleciendo las carpetas de investigación con el objetivo de obtener la vinculación a proceso de ambos acusados por los hechos que se les atribuyen.