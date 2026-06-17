Investiga Fiscalía fraude por más de 127 mil pesos contra ferretería de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – La Fiscalía General del Estado investiga un presunto fraude cometido en perjuicio de la empresa Ferreaceros El Mirador, luego de que dos hombres fueron detenidos cuando presuntamente acudieron a recoger mercancía adquirida mediante un esquema fraudulento que ya ha sido detectado en otros comercios de la región.

Los detenidos fueron identificados como Arturo Felipe "N", de 35 años, y Hugo Alejandro "N", de 39, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su grado de participación en los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos acudieron al negocio Ferreaceros El Mirador, ubicado sobre la avenida Eliseo Mendoza Berrueto, para retirar material solicitado previamente con un valor aproximado de 127 mil pesos, consistente en cableado y otros insumos.

La compra habría sido pactada por personas que operaban a distancia, quienes intentaron concretar el pago mediante un cheque que inicialmente aparecía reflejado en la cuenta bancaria del comercio. Sin embargo, posteriormente el recurso era retirado, dejando sin fondos la operación y consumando el fraude.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la carpeta de investigación continúa en integración para establecer el vínculo entre los detenidos y quienes realizaron la transacción fraudulenta.

Explicó que, de manera preliminar, los dos hombres habrían sido los encargados de recoger la mercancía y trasladarla a otro sitio, por lo que se busca determinar si participaron de manera directa en el fraude o únicamente fungían como intermediarios.

Detalles confirmados

El funcionario advirtió que este modus operandi ya ha sido detectado en al menos dos casos recientes en la localidad e incluso recordó que durante el año pasado también se registraron hechos similares.

"Son personas que desde un lugar remoto pactan la compra de mercancía, utilizan cheques que aparentemente quedan reflejados en el estado de cuenta y posteriormente retiran esos recursos. Ese mecanismo se está utilizando para defraudar a los comerciantes", explicó.

Rodríguez Ríos exhortó a los propietarios de negocios a verificar plenamente la identidad de sus clientes y confirmar que los pagos hayan quedado firmes antes de entregar mercancía, a fin de evitar ser víctimas de este tipo de estafas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y detener a los responsables que operan detrás de este esquema de fraude.