Vinculan a proceso a dos hombres por ataque con navajas que puso en riesgo la vida de un joven

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos hombres acusados de atacar a navajazos a un joven durante una reunión en la colonia Doña Irma, causándole heridas que pusieron en peligro su vida, fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones gravísimas y permanecerán en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación.

Los imputados fueron identificados como Raúl "M", alias "El Raulín", de 28 años, y César Ricardo "N", alias "El Diablo", de 26, quienes fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en cumplimiento de un mandamiento judicial girado en su contra.

Los hechos ocurrieron durante una reunión

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril en la colonia Doña Irma, cuando ambos presuntamente agredieron con armas blancas a Emanuel Espejel Sánchez durante una reunión.

La víctima sufrió una lesión penetrante en el tórax que puso en riesgo su vida, por lo que fue trasladada para recibir atención médica de urgencia.

Una vez recuperado, Emanuel Espejel Sánchez presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, lo que permitió integrar la carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión contra los presuntos agresores.

Detalles del proceso judicial

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición de un juez penal, quien, durante la audiencia inicial, encontró suficientes datos de prueba para vincularlos a proceso por el delito de lesiones gravísimas.

Como medida cautelar, el juzgador les impuso prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando pruebas para fortalecer la acusación.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los imputados comparecieron ante el juez de la causa para definir su situación jurídica, misma que quedó resuelta con la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar.