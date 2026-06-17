Sin repunte de viajeros en la frontera por Mundial; mantienen vigilancia sanitaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A casi una semana del inicio de la Copa Mundial de Futbol, que tiene a Nuevo León como una de sus sedes, la Jurisdicción Sanitaria 01 reportó un bajo movimiento poblacional en la región norte de Coahuila, aunque mantendrá la vigilancia epidemiológica durante el desarrollo del torneo.

El epidemiólogo jurisdiccional, Roberto Belloc Sandoval, informó que hasta el momento no se ha observado un incremento significativo en la movilidad de personas hacia esta zona fronteriza, pese a la cercanía con una de las sedes mundialistas.

No obstante, señaló que se han reforzado las medidas preventivas para reducir posibles riesgos sanitarios asociados al desplazamiento de visitantes y viajeros.

Acciones de la autoridad

Entre las acciones implementadas destacó la instalación de un módulo de revisión y vacunación en el aeropuerto local, además de la vigilancia permanente que se realiza en la central de autobuses.

Belloc Sandoval explicó que el flujo promedio de pasajeros en la ruta aérea entre Piedras Negras y Monterrey se mantiene en alrededor de diez personas por día, cifra que hasta ahora no refleja una mayor afluencia relacionada con la competencia internacional.

Vigilancia epidemiológica continua

Indicó que las autoridades sanitarias continuarán supervisando los antecedentes de viaje de quienes transitan por la región, así como fortaleciendo las acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica durante el resto del evento deportivo.

El funcionario reiteró que el objetivo es detectar oportunamente cualquier situación de riesgo para la salud pública y mantener la capacidad de respuesta ante un eventual incremento en la movilidad de personas durante las próximas semanas.