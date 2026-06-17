Realizarán 11 cirugías de reemplazo de rodilla gratuitas en Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un total de 11 pacientes serán sometidos a cirugía de reemplazo de rodilla durante la próxima semana en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", como parte de una campaña impulsada por la Secretaría de Salud de Coahuila.

Así lo informó el director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez, quien destacó que este tipo de procedimientos representa una oportunidad para personas con severo desgaste articular y dificultades de movilidad.

Señaló que una cirugía de reemplazo de rodilla en el sector privado tiene un costo estimado de entre 250 mil y 300 mil pesos en Piedras Negras, monto que incluye la prótesis especializada que será colocada a los beneficiarios de esta campaña.

El funcionario indicó que, debido a la complejidad de los procedimientos, durante la próxima semana únicamente se realizarán cirugías de urgencia, mientras que las intervenciones programadas serán reprogramadas temporalmente.

Explicó que cada operación requiere entre cuatro y seis horas de quirófano, además de personal médico especializado y equipo de alta precisión.

Aguilar Rodríguez detalló que el hospital ya cuenta con todo lo necesario para recibir a los pacientes seleccionados, quienes serán intervenidos con prótesis de alta calidad destinadas a mejorar significativamente su movilidad y calidad de vida.

Precisó que el procedimiento consiste en sustituir las superficies articulares dañadas de la rodilla por una prótesis diseñada para restaurar la función de la articulación y, principalmente, eliminar el dolor que limita la capacidad de caminar.

El director del Hospital General recordó que recientemente concluyó una campaña de cirugía de cataratas y colocación de lentes intraoculares, mediante la cual fueron atendidos más de 200 pacientes con el apoyo de especialistas en oftalmología enviados por el Gobierno del Estado.

Destacó que estas jornadas médicas forman parte de las estrategias para acercar procedimientos de alta especialidad a personas que, de otra manera, difícilmente podrían costearlos.