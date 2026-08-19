Caen dos por robos en viviendas de Nava; los ubican en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de que las investigaciones los relacionaran con robos cometidos en viviendas del municipio de Nava.

Uno de los detenidos es Ariel N., de 44 años, señalado por su probable participación en un robo registrado en un domicilio de la delegación Venustiano Carranza. Las indagatorias permitieron ubicarlo posteriormente en el callejón Las Tinajas, en Piedras Negras, donde se cumplimentó la orden de aprehensión.

Detalles de la detención

En una segunda acción, los agentes localizaron y aseguraron a Mario N., de 21 años, señalado por su probable participación en el robo a una vivienda de la colonia El Manantial, también en Nava.

Tras la ejecución de ambas órdenes de aprehensión, los detenidos quedaron a disposición de un juez, quien deberá determinar su situación jurídica durante las respectivas audiencias iniciales.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, señaló que estos resultados derivan del seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos afectados.

El funcionario exhortó a quienes hayan sido víctimas de algún delito a formalizar su querella, al considerar que la denuncia permite iniciar las investigaciones, dar continuidad a los expedientes y, en su caso, llevar ante un juez a los probables responsables.