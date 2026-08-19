Ubican responsable de choque a patrulla municipal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia identificó como Mario Eduardo N., de 24 años, al presunto conductor del automóvil que chocó contra una patrulla de la Policía Municipal y posteriormente escapó del lugar, tras un accidente ocurrido el pasado fin de semana en la colonia Doña Pura.

De acuerdo con las investigaciones, el percance se registró en el cruce del bulevar República y Fidel Villarreal, donde el conductor de un automóvil negro presuntamente circulaba en estado de ebriedad y no respetó la luz roja del semáforo, para posteriormente impactar la unidad oficial.

El accidente y sus consecuencias

A consecuencia del choque, la patrulla dio varias volteretas y dos elementos de la Policía Municipal resultaron lesionados. El presunto responsable abandonó el vehículo y huyó a pie.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la carpeta de investigación fue iniciada una vez que la corporación policial entregó el Informe Policial Homologado, sin que hasta el momento haya personas detenidas.

Avances en la investigación

El funcionario señaló que las diligencias permitieron establecer la identidad del presunto responsable y que las líneas de investigación continúan para esclarecer plenamente el caso. "Contamos con líneas de investigación sólidas y tenemos debidamente ubicado al presunto responsable", afirmó Rodríguez Ríos.

La Fiscalía agregó que existen indicios de que el señalado podría estar siendo ocultado por familiares, mientras continúan las investigaciones. Asimismo, indicó que los daños materiales ocasionados por el accidente son de consideración.