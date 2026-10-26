Capturan a dos por robo y narcóticos

Emanuel Abraham "N", de 25 años, fue detenido en Nava por posesión simple de narcóticos, en seguimiento a un proceso penal previo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Por delitos de robo a vivienda y posesión simple de narcóticos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra hombres de 32 y 25 años, en acciones realizadas en Piedras Negras y Nava.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, informó que uno de los mandamientos corresponde a Gerardo Alonso "N", de 32 años, quien pudiera estar relacionado con varios robos a casa habitación en la colonia Guillén, en Piedras Negras.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial. En la audiencia inicial se formulará la imputación y se buscará que sea vinculado a proceso, además de que se determine la medida cautelar correspondiente.

En un segundo caso, agentes investigadores detuvieron a Emanuel Abraham "N", de 25 años, en la colonia Bosques de Río Escondido, en el municipio de Nava, por el delito de posesión simple de narcóticos.

Rodríguez Ríos explicó que esta aprehensión deriva de un proceso penal previo, debido a que el imputado dejó de acudir a firmar ante la autoridad, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden para asegurar su comparecencia y dar continuidad al procedimiento judicial.

El delegado señaló que ambas personas fueron puestas a disposición de un juez para continuar con sus respectivos procesos y que se determine su situación jurídica conforme a derecho.