Alertan posible desabasto por paro de transportistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El paro nacional de transportistas podría generar afectaciones en el suministro de productos básicos en la frontera, principalmente alimentos perecederos, si las movilizaciones se prolongan o involucran a una parte importante del parque vehicular, advirtió el economista y comerciante local Héctor Rodríguez López.

Explicó que el impacto económico dependerá de la cantidad de transportistas que participen y de la duración de la suspensión de actividades.

Impacto del paro en el suministro de alimentos

Si el paro es limitado y se extiende por poco tiempo, consideró que las afectaciones serían mínimas. Sin embargo, señaló que, si la movilización se prolonga, podrían comenzar los problemas de abasto, especialmente en productos del campo y cárnicos, debido a que algunos establecimientos comerciales trabajan con inventarios reducidos.

Rodríguez López estimó que, después de aproximadamente 72 horas, podrían comenzar a registrarse afectaciones en determinados productos, aunque aclaró que el impacto dependerá de la magnitud y duración del paro.

Advirtió que las consecuencias económicas no se limitarían a los transportistas, sino que también podrían alcanzar a comerciantes y consumidores, mediante mayores dificultades para conseguir mercancías y posibles incrementos de precios si la oferta se reduce.

Respecto a las demandas del sector, el economista consideró legítimas las exigencias relacionadas con la seguridad en las carreteras, ante denuncias de extorsiones, robos, desapariciones de operadores y presencia del crimen organizado en algunas regiones del país.

Demandas de seguridad en el transporte

Señaló que las autoridades federales, así como las estatales y municipales dentro de sus competencias, deben atender las preocupaciones de los transportistas y buscar soluciones.

Añadió que, aunque mejorar la seguridad requiere acciones de largo plazo, también existen medidas que podrían implementarse con mayor rapidez, como reducir posibles abusos y hostigamientos de autoridades contra los operadores.

Rodríguez López expresó su expectativa de que las autoridades federales atiendan las peticiones del sector y se alcance una solución que permita resolver el conflicto sin prolongar las afectaciones al transporte de mercancías.