Suman 42 decesos por causas autoinfligidas en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. La Región Norte Uno acumula 42 muertes por suicidio en lo que va de 2026, una cifra que ya superó los registros de todo el año anterior y mantiene en alerta a las autoridades, cuando todavía faltan dos meses para concluir el año.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en Piedras Negras, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, lamentó el incremento de estos casos y señaló que la incidencia registrada hasta octubre supera la contabilizada durante 2025.

Piedras Negras concentra la mayor cantidad de fallecimientos, con 30 casos. Le siguen Allende, con seis; Nava, con cinco, incluidos los registrados en la cabecera municipal y la delegación Venustiano Carranza, y Villa Unión, con uno.

De acuerdo con Rodríguez Ríos, las investigaciones realizadas tras los fallecimientos han confirmado las causas inicialmente consideradas en los casos abordados como posibles suicidios.

El funcionario indicó que, entre los factores identificados en la mayoría de los expedientes, se encuentran problemas emocionales y algún tipo de adicción.

El aumento de los casos mantiene la atención de las autoridades ante la dimensión que ha alcanzado esta problemática en la región, cuyo balance podría incrementarse antes de que termine 2026.