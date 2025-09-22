Impulsa Memo Ruiz reforma conta bullying integrando a la PRONNIF

Saltillo, Coah. – En sesión del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el diputado del Distrito 2, Lic. Guillermo Ruiz Guerra, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que busca reforzar la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar en la entidad.

La propuesta consiste en adicionar la fracción VII al artículo 6 Bis de dicha Ley, con el objetivo de integrar de forma directa a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) como autoridad de colaboración en los casos de acoso escolar, consolidando así su papel dentro del Sistema de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con esta modificación, se reconoce legalmente la amplia intervención que la PRONNIF ya realiza como autoridad en situaciones de acoso escolar en el estado.

Durante su exposición de motivos, el legislador subrayó que el acoso escolar es una de las formas más graves de violencia infantil en México, con más de 890 mil casos registrados entre abril de 2024 y abril de 2025, lo que posiciona al país en el segundo lugar a nivel mundial, según cifras de la organización Bullying Sin Fronteras.

Ruiz Guerra destacó que la incorporación formal de la PRONNIF permitirá una respuesta integral y coordinada entre autoridades educativas y de protección infantil, enfocada en la detección temprana, el acompañamiento psicológico y legal a las víctimas, y la implementación de protocolos efectivos para erradicar el bullying.

Asimismo, se recordó que durante 2024, la PRONNIF atendió 7,654 casos de niñas y niños cuyos derechos fueron vulnerados, lo que confirma su experiencia y capacidad operativa en la materia.

Con esta iniciativa, el diputado Guillermo Ruiz Guerra reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, buscando garantizar entornos escolares libres de violencia, seguros y respetuosos de la dignidad de cada estudiante.