Discusión entre dos parejas en el Casino Kickapoo de Eagle Pass se vuelve viral

Eagle Pass, TX. – Clientes del Casino Kickapoo Lucky Eagle fueron testigos de un incidente protagonizado por dos parejas, cuya acalorada discusión fue captada en video y rápidamente compartida en diversas plataformas de redes sociales.

En la grabación, se observa cómo los involucrados sostienen un intercambio de palabras intensas y ademanes exaltados, lo que generó momentos de tensión y expectación entre los asistentes al lugar.

Aunque el altercado no escaló a una confrontación física, varios clientes calificaron la situación como inusual e incómoda, debido al contexto del establecimiento y el tono de la discusión.

Hasta el momento, no se ha precisado el motivo que originó el conflicto ni se ha informado si el personal de seguridad del casino intervino o tomó alguna medida en torno al manejo del incidente.