Discusión entre dos parejas en el Casino Kickapoo de Eagle Pass se vuelve viral

Testigos relatan momentos de tensión por discusión entre parejas en Casino Kickapoo Lucky Eagle de Eagle Pass.

Exzael Becerril
Por Exzael Becerril - 22 septiembre, 2025 - 10:55 a.m.
Eagle Pass, TX. – Clientes del Casino Kickapoo Lucky Eagle fueron testigos de un incidente protagonizado por dos parejas, cuya acalorada discusión fue captada en video y rápidamente compartida en diversas plataformas de redes sociales.

En la grabación, se observa cómo los involucrados sostienen un intercambio de palabras intensas y ademanes exaltados, lo que generó momentos de tensión y expectación entre los asistentes al lugar.

Aunque el altercado no escaló a una confrontación física, varios clientes calificaron la situación como inusual e incómoda, debido al contexto del establecimiento y el tono de la discusión.

Hasta el momento, no se ha precisado el motivo que originó el conflicto ni se ha informado si el personal de seguridad del casino intervino o tomó alguna medida en torno al manejo del incidente.

