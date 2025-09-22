Citarán a personal médico del ISSSTE por muerte de paciente

Piedras Negras, Coah. – La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación tras el fallecimiento de María Teresa Ríos Torres, de 62 años, en la clínica del ISSSTE de Piedras Negras, luego de que se le administrara un medicamento por problemas renales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un médico y cuatro enfermeras se encontraban atendiendo a la paciente en el momento del incidente. Por ello, el Ministerio Público ha citado a declarar a todo el personal involucrado, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

El resultado de la necropsia practicada por peritos forenses indicó que la causa de muerte fue una tromboembolia pulmonar, es decir, un bloqueo en una vena vital que provocó el fallo pulmonar poco después de la aplicación del medicamento.

Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó los expedientes clínicos y las pruebas patológicas correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna conducta penal que pudiera derivar en responsabilidad legal para el personal médico.