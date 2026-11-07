Aprehenden a "El Millones" por violación equiparada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre de 42 años, identificado como Gavirio "N", alias "El Millones", por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en persona menor de 15 años, agravado por sujeto activo cualificado.

La detención se realizó este sábado 7 de noviembre sobre el bulevar República, en el cruce con la calle Tinajas, en la colonia Tecnológico, informó la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I.

Detalles de la detención

De acuerdo con la información oficial, el hombre contaba con un mandamiento judicial relacionado con una investigación por un presunto delito de carácter sexual cometido en agravio de una persona menor de edad.

Proceso judicial en curso

Tras su localización, los agentes investigadores ejecutaron la orden de aprehensión y pusieron al detenido a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal. La Fiscalía continuará con las diligencias relacionadas con el caso.