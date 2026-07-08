Denuncian socavón y obra inconclusa en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Habitantes de la colonia Mundo Nuevo denunciaron el deterioro de la calle Aldama, en su cruce con Xicoténcatl, donde aseguran que desde hace aproximadamente tres meses permanece un hundimiento que ha derivado en un socavón, sin que hasta el momento haya sido reparado.

Los vecinos señalaron que el daño en la vialidad ha aumentado de manera paulatina, lo que representa un riesgo para automovilistas y peatones debido a la falta de señalización preventiva y al peligro de que el pavimento continúe colapsando.

Además, denunciaron que hace aproximadamente tres semanas personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) dejó montones de tierra sobre la misma calle, presuntamente para iniciar trabajos de reparación; sin embargo, aseguran que la obra quedó inconclusa y que las cuadrillas ya no regresaron.

Indicaron que el material obstruye aproximadamente la mitad de la vialidad, obligando a que la circulación se reduzca a un solo carril, situación que ha generado molestias entre los residentes y conductores que diariamente transitan por el sector.

Los habitantes manifestaron que no recuerdan un deterioro similar de las calles en administraciones anteriores, particularmente en colonias cercanas al primer cuadro de la ciudad, por lo que exigieron una pronta intervención de las autoridades municipales.

Uno de los vecinos, quien solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que ha expuesto esta problemática mediante comentarios en publicaciones del alcalde Jacobo Rodríguez en redes sociales; sin embargo, aseguró que dichos mensajes fueron eliminados.

El ciudadano consideró que esa acción representa un acto de censura hacia quienes expresan inconformidad por el estado de las vialidades y la falta de atención a obras inconclusas, situación que, afirmó, ha incrementado el descontento entre habitantes de Piedras Negras.